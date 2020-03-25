РИАМО - 25 мар. Недополученный доход туроператоров в летний сезон из-за пандемии коронавируса может составить 37 миллиардов рублей, сообщила исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, если ситуация идет по пессимистическому сценарию и до сентября большинство направлений не откроется... Я подчеркиваю, «если». То мы можем сказать, сколько будет недополученный доход туроператоров по въездному и выездному туризму. По выездному туризму недополученный доход туроператоров будет около 25 миллиардов рублей, по въездному туризму – порядка 12 миллиардов рублей», - сказала Ломидзе.

По ее словам, компании, которые продают туры на российские курорты, имеют преимущество перед конкурентами, так как внутренние туры продаются.

Она также напомнила, что в феврале говорила о совокупных убытках в размере 27 миллиардов рублей. Эта цифра включала в себя объем аннуляций туров проданных до середины сентября по данным середины февраля.

«С тех пор особо динамика по продажам вперед не изменилась, но 27 млрд рублей - это не чистые убытки. То есть, это те деньги, которые были уплачены партнерам, но не вернулись, и это те деньги, за которыми могли обратиться все туристы по всем выездным направлениям. И пока это все цифры, которые я могу озвучить на данный момент», - добавила Ломидзе.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 425 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 658 случаев заражения.

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