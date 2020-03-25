РИАМО - 25 мар. Телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников объяснил, какие препаратами лечится коронавирус, при этом напомнил, что лекарства должен назначать врач, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все сказанное надо воспринимать лишь как обзор общего положения вещей, а не руководство к действию! Любое лечение должен назначать врач!», — сказал Мясников.

Доктор отменил, что вирусные заболевания сложно поддаются лечению и проходят сами. Для коронавируса лекарств еще не придумали, но пытаются найти препараты из тех, которые применялись в прошлые случаи эпидемий, например, в 2002 году была атипичная пневмония или SARS-2002.

Препараты для лечения ВИЧ «Лопинавир/Ритонавир», по словам Мясникова, показали эффективность в прошлые эпидемии при тестировании на животных, но сейчас они не вызывают доверия врачей.

Специалист назвал и противомалярийный препарат хлоракин или гидроксихлоракин, о котором в своем выступлении упомянул президент США Дональд Трамп. Этот препарат входит в схемы лечения коронавируса в Китае.

Как объяснил эксперт, лекарство безобидное, но после речи Трампа им отравились несколько человек в Нигерии.

Доктор Мясников также добавил, что об универсальных противовирусных, интерферонах и о ремдесивире недостаточно данных, чтобы судить об их результативности.

Мясников рассказал, что продолжаются попытки применить токсилизумаб, который использовался во время эпидемии атипичной пневмонии.

Специалист отметил, что лучшее средство борьбы с коронавирусом – это карантин и ограничение контактов.

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