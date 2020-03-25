РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Дворец культуры «Яуза» городского округа Мытищи проведет творческие мастер-классы по живописи, вокалу, игре на музыкальных инструментах в онлайн-формате 27 марта, сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

«Команда МДК «Яуза» не спит, а готовит для вас много интересного! В среду в 15:00 мы опубликуем пост с еженедельными конкурсами для художников, вокалистов, танцоров, фотографов. В четверг в 15:00 пройдут познавательные лекции в режиме онлайн, мы узнаем все самое важное и интересное от приглашенных спикеров. В пятницу в 17:00 состоятся творческие онлайн мастер-классы по живописи, вокалу, игре на музыкальных инструментах. А в субботу в 14:00 мы играем, общаемся, узнаем новое», - говорится в сообщении.

Посетить онлайн-трансляции мероприятий можно в социальных сетях Дворца культуры.