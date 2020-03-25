РИАМО - 25 мар. Около 30% туроператорского и турагентского бизнеса в стране может закрыться к лету из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Отрасль не погибнет вся. С одной стороны, мы находимся в состоянии идеального шторма — туристические направления закрыты, закрыт въезд в Россию. <...> К этому добавились еще и колебания курса валют, что создает определенные сложности с продажами вперед. <...> Компаний станет меньше. Какая-то часть определенно с рынка уйдет», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что, по оценкам АТОР, примерно 30% туроператорского и турагентского бизнеса к летнему сезону просто «тихо закроются и перестанут существовать».

По ее словам, компании будут уходить с рынка не из-за банкротства, а из-за накопившейся усталости и отсутствия прибыльности бизнеса.

В целях борьбы с распространением коронавируса России ограничила авиасообщение с другими странами и въезд иностранных граждан. Число случаев заражения Covid-2019 в РФ за минувшие сутки возросло с 495 до 658.

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