РИАМО - 25 мар. В Москве начали работать электробусы еще на двух маршрутах - №93 и №622, всего в столице теперь запущено движение экологичного транспорта на 23 маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Маршрут №93 проходит от ВДНХ через метро «ВДНХ», проспект Мира, станцию МЦК «Ростокино», улицу Летчика Бабушкина и Осташковскую улицу – до метро «Медведково», - говорится в сообщении.

Электробусы маршрута №622 ходят от метро «Озерная» через Очаковский путепровод, Рябиновую и Верейскую улицы, Аминьевское шоссе и Кутузовский проспект – до метро «Славянский бульвар».

В сентябре 2018 года электробусы впервые вышли на столичные улицы. Сегодня на линиях работают более 300 таких машин – к концу года их число увеличится до 600. Каждый день автобусы на электрической тяге перевозят свыше 180 тысяч пассажиров.

Российские производители – КАМАЗ и ГАЗ – поставляют электробусы и зарядные станции в Москву. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.