РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Жители Люберец могут воспользоваться онлайн-услугами «Почты России» по отправке предоплаченных и предзаполненных посылок, это позволит сэкономить время и избежать очереди в отделении почтовой связи при пересылке почтовых отправлений, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сервис предзаполненных посылок позволяет клиенту отправить посылку за 30 секунд. Для этого на сайте «Почты России» клиент самостоятельно заполняет адрес отправителя и получателя, программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку необходимо отнести в любое почтовое отделение в течение трех дней», - говорится в сообщении.

В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате. Если же нет возможности распечатать документ, то трек-номер можно показать с экрана мобильного телефона, после чего оператор распечатает бланк самостоятельно.

Еще быстрее можно отправить посылку, если воспользоваться онлайн-оплатой на сайте «Почты России»: посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются оператором без очереди - нужно просто подойти к окну со специальной табличкой и передать посылку почтовому работнику. После обработки отправления сотрудником «Почты России» на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.