РИАМО - 25 мар. В этом году к акции «Час Земли» присоединятся ТРЦ «Европейский», гостиница «Украина», «Дом-книжка» на Новом Арбате, подсветка на этих здания погаснет на один час 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Киевская площадь».

«Час Земли» — это международная акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

«28 марта 2020 года в рамках акции на один час, с 20:30 до 21:30, отключится подсветка гостиниц «Украина» и «Славянская», торгово-развлекательного центра «Европейский», бизнес-центра «Новый Арбат, 21», более известного как «Дом-книжка», автомобильного торгового центра «Москва» и мебельного торгового центра «Гранд» в Химках и «Гранд ЮГ» на «Пражской», - говорится в сообщении.

Акция «Час Земли» проводится с 2007 года и является самой массовой экологической акцией на планете. Ежегодно в ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, а подсветка отключается у десятков памятников и зданий, известных всему миру.

«Час Земли» носит символический характер. В России в «Часе Земли» принимают участие здания московского Кремля, Красная площадь, собор Василия Блаженного и ГУМ, а также более 1,8 тысячи других столичных объектов.