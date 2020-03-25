РИАМО - 25 мар. Урожай первых шампиньонов собрали в грибном комплексе «Торговый дом «Богородские овощи» в агропромышленном парке «Виктория Эстейт» в Электростали, на ней можно будет выращивать грибы круглый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Первые 15 тонн белых шампиньонов собраны на грибной ферме в городском округе Электросталь, который выйдет на полную проектную мощность до конца текущего года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На ферме в Электростали кроме белых шампиньонов планируют выращивать еще и коричневые шампиньоны, королевские грибы.

По словам министра, новая ферма возведена с применением современных технологий, а также оснащена новейшим оборудованием. Все это позволит получать на комплексе до 35 килограммов шампиньонов с одного квадратного метра субстрата.

Он отметил, что производственная площадь новой фермы - 23 тысячи квадратных метров. Всего планируется выращивать не менее 5 тысяч тонн грибов в год.

Строительство грибного комплекса проходит в рамках соглашения правительства Подмосковья и ТД «Богородские овощи», которое было подписано в 2018 году.

«В данный проект привлечено порядка 1,6 миллиарда рублей. Грибная ферма позволит сохранить Подмосковью лидирующие позиции по производству грибов в стране», - подчеркнул Разин.

Он уточнил, что рядом с комплексом уже началось благоустройство прилегающей территории, на которой будут возведены теплицы для выращивания овощей и ягод.

Министр подчеркнул, что на новой ферме будет создано свыше 300 рабочих мест.

Он добавил, что теперь в Электростали можно будет выращивать грибы круглый год. Тем самым подмосковная продукция по доступной цене может составить конкуренцию импорту.