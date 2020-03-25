РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 мар. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове женщину по подозрению в совершении кражи мобильного телефона у местного жителя, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что в помещении магазина, расположенного на проспекте Мира, у него был похищен мобильный телефон. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД задержана 33-летняя местная жительница. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.