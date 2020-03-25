РИАМО - 25 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на разработку средств диагностики и профилактики коронавируса нового типа, соответствующий документ размещен на сайте кабмина, сообщает Газета.ru.

В соответствии с распоряжением, средства выделили из резервного фонда правительства.

«Роспотребнадзор обязан следить за эффективным использованием средств и предоставить итоговый доклад до 1 февраля 2021 года», – отмечается в материале.

По последним данным, по всему миру выявлено более 425 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России зафиксировано 658 заболевших.

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