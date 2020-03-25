РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В подмосковной Балашихе проводят дезинфекцию игровых элементов на детских площадках в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Обработку детских игровых элементов на площадках проводят в Балашихе с 20 марта каждые 2 дня в соответствии с графиком. Управляющие компании вывешивают его на стендах информации перед детскими площадками.

«Мы обрабатываем медицинскими растворами игровые элементы площадок, с которым соприкасаются дети. Используем однопроцентный раствор «Абактерила». Он не содержит спирта и хлора, применяется для дезинфекции и профилактической очистки на предприятиях, в медицинских учреждениях», - сказала руководитель клининговой компании Светлана Жарова.

Она добавила, что на обработку детской площадки уходит 15 минут и около 1 литра «Абактерила». Бригады по 3 человека каждая распыляют специальный раствор и смывают его через 5 минут обычной водой.

Дезинфекцию проводят утром с 7:00 до 9:00, когда детей на площадках нет. Отчеты отправляются в администрацию Балашихи. Обработка детских площадок от бактериальных инфекций проводится в городском округе в соответствии с постановлением правительства Московской области о санитарной обработке в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме этого, управляющие компании в усиленном режиме обрабатывают подъезды многоквартирных домов.

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