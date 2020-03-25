Жители Московского региона из-за коронавируса почти лишились развлечений: в связи с запретом массовых мероприятий более 50 человек отменились концерты и спектакли, закрылись музеи и кинотеатры, а также фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. Теперь не работают ночные клубы, детские центры и оставшиеся кинозалы, которые до этого пускали по 50 человек. Многие москвичи сидят на удаленке и выходят только в магазин за продуктами и в ближайший парк. Но есть и те, кто продолжает гулять по торговым центрам, которые пока работают. Корреспондент РИАМО расспросила посетителей ТРК «Афимолл», почему они не следуют главному совету по борьбе с коронавирусом – оставаться дома.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
Простая логика
В «Афимолле», где сосредоточено множество кафе, ресторанов и магазинов и обычно толпы посетителей, в вечерний час пик около 18:30 на первый взгляд немноголюдно. Все сотрудники клининга – в масках. Они протирают не только поручни, но и листья искусственных растений. Небольшое скопление людей наблюдается только на входе в ТРК, а также около фонтана на первом этаже. В кафе рядом с фонтаном людей практически нет.
Зато на третьем этаже, где находится ресторанный дворик с популярным фастфудом, совсем другая картина. Вот уж куда не зарастет народная тропа. Я тоже решаю перекусить. Рядом замечаю симпатичную блондинку с парнем. Саша с мужем живут в Москве и продолжают работать из офиса.
«У меня логика простая: людей, которые заразились в настоящий момент, мало. В основном те, кто заразился, это люди, которые прилетели определенными рейсами из-за рубежа, но я никуда не летала и с этими людьми не контактировала», - рассуждает девушка.
«Даже если у нас и болеют люди, то до 45 лет они точно излечиваются. Мои родители старше, но даже они сейчас умудряются делать ремонт и ездить по ТЦ. Хотя вот им бы точно надо сидеть дома», - добавляет она.
По мнению Саши, странно не посещать общественные места, если ты все еще ходишь на работу. «Метро не закрывают, значит, не так все это и страшно», - считает она.
Самое важное о коронавирусе. Онлайн‑трансляция РИАМО>>
День рождения в ТЦ и баристы в перчатках
Если в районе фастфуда по-прежнему достаточно многолюдно, то кафе с более высоким ценником практические пустые. Около столиков итальянского ресторана встречаю Евгению, которая пришла на день рождения подруги. Подруге исполнилось 50, и она все-таки решила отметить это событие тесным кругом – пригласила всего двух человек.
Евгения говорит, что вируса можно не бояться, если быть в хорошем настроении и пить адаптогены. По ее словам, это препараты, которые помогают организму справиться с вредными воздействиями извне. «Я купила в аптеке четыре вида трав, смешала их и пью дважды в день. А вообще, будьте в хорошем настроении и не смотрите новости», - советует она.
В заведении, где есть кофе навынос, я спрашиваю у официантки, есть ли какие-то особые указания от администрации из-за коронавируса. По ее словам, они работают в обычном режиме.
На вопрос о том, боится ли она вируса, продавец кофе отвечает: «Я вируса не боюсь, но, наверное, еще не поняла всю серьезность ситуации».
Как защититься от коронавируса>>
В кино напоследок
Кинотеатр в «Афимолле», который до выхода нового указа правительства на тот момент еще работал, предлагал киноманам не более 50 билетов на сеанс. При этом залы на несколько ближайших сеансов были практически пустые.
Спрашиваю у молодой пары, которые покупают билеты через автомат, не боятся ли они во время эпидемии ходить в кино.
Никита, который пришел в кино с сыном, объяснил, почему не самоизолировался. «Я не поддаюсь СМИ и фильтрую все, что они транслируют. Я уверен, что мой организм справится с этим вирусом, если я заболею. Кроме того, я должен встречаться с сыном и где-то с ним гулять. Ребенку скучно сидеть в коттеджном поселке, мне приходится придумывать какие-то развлечения. Мы выходим в людные места, и, как видите, с нами пока все нормально», - рассказал мужчина.
10 фильмов про вирусы и апокалипсис: что посмотреть на карантине>>
Без тональника – как без туалетной бумаги
В крупных масс-маркетах покупателей немного, очередей в примерочные нет. Около полки с джинсами замечаю девушку с яркими волосами и спрашиваю, почему она не изолируется и не боится ходить в торговый центр.
«Я работаю на дому и постоянно в изоляции, а теперь, когда магазины и улицы опустели, здесь гораздо безопаснее. Я не боюсь заходить в кафе, потому что сейчас там меньше людей, чем когда-либо. А чтобы все не подумали, что я эгоист, я не контактирую с людьми, которые входят в группу риска», - объясняет Люба.
По ее мнению, если верить статистике, то шанс заболеть коронавирусом гораздо ниже, чем, например, раком. «Даже, если я вдруг заболею, то это пойдет на пользу моему иммунитету. Он познакомится с новым видом вируса и в следующий раз сможет его успешно перебороть. Если себя оберегать от всего вокруг, то организм не сможет сражаться с внешними врагами. Это как ребенка вечно держать на карантине, чтобы он не заболел ветрянкой. В итоге, когда он будет взрослым, он будет в группе риска. Лучше заболеть и просто пережить это», - считает девушка.
В отличие от масс-маркетов, в сетевых магазинах парфюмерии и косметики покупателей заметно больше. Девушки активно тестируют косметику у стеллажей, а у касс даже собирается небольшая очередь.
Я ловлю покупательницу, которая пробует тон у зеркала. Лера считает, что в любой ситуации надо выглядеть хорошо.
По ее мнению, сейчас краситься надо обязательно, «ведь так мы будем меньше касаться лица», добавляет она.
«Вируса, конечно, боюсь. Видите, в маске пришла. Стараюсь соблюдать гигиену: салфетки, санитайзер, постоянно мою руки», - отмечает собеседница РИАМО.
Страх хуже любого вируса: психологи о том, как не поддаться панике из‑за коронавируса>>
Смотровая площадка авансом
Посмотреть на Москву с высоты птичьего полета пока тоже не удастся – самая высокая смотровая площадка Европы на башне «Федерация» закрыта еще с середины марта. Касса «Panorama 360» в «Афимолле» работает, но купить билеты можно только на 10 апреля. Как рассказал сотрудник кассы, билеты, купленные заранее на период закрытия, можно вернуть или обменять на другую дату, начиная с 10 апреля.
Фитнес-клуб в торговом центре тоже не работает: жалюзи закрыты, на входе висит объявление с извинениями и отсылкой к постановлению главного санитарного врача Москвы. Дата открытия неизвестна – «до особого распоряжения». Посетителям обещают бесплатную заморозку абонементов.
Один дома: 5 идей, чем заняться на карантине в связи с коронавирусом>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии