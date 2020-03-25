РИАМО - 25 мар. Президент России Владимир Путин в среду выступит с обращением к нации в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ в связи с ситуацией с коронавирусом», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции в 20 регионах. Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 495 до 658.

В целях борьбы с распространением коронавируса РФ ограничила авиасообщение с другими странами и въезд иностранцев. Всем, кто прибыл из-за границы, нужно соблюдать 14-дневный карантин, при недомоганиях (сухой кашель, повышенная температура) необходимо сразу вызывать врача на дом.

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