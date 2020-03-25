РИАМО - 25 мар. Центры помощи при дорожно-транспортных происшествиях откроют во всех городских округах Подмосковья, водители смогут получить грамотную консультацию по оформлению документов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Причиной большинства дорожных пробок в городских условиях часто становятся небольшие аварии с участием двух авто и без пострадавших. В таких случаях закон позволяет самостоятельно оформлять дорожное происшествие с помощью европротокола.

«Весь процесс подготовки материалов занимает не более одного часа вместо трех-пяти при ожидании приезда сотрудников полиции. Многие водители не знают, как грамотно оформить европротокол и предпочитают дожидаться сотрудников ГИБДД. Именно в такой ситуации помощь водителям окажут специалисты Центра помощи при ДТП», – говорится в сообщении.

При обращении к сотрудникам центра, водители смогут получить грамотную консультацию по оформлению документов и фотофиксации. В данном случае страховые компании не смогут выдвинуть претензии к заполнению европротокола.

Создание центров помощи при ДТП запланировано в городских округах Балашиха, Люберцы, Подольск, Щелково, Королев, Химки, где транспортная загрузка достаточно высока. Центры уже работают в Красногорске, Одинцове, Истре.

Открытие новых центров является одним из приоритетных направлений в организации безопасности дорожного движения на дорогах региона. Положительный опыт по созданию таких центров планируется реализовать во всех муниципальных образованиях Московской области.