РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Оперативный штаб волонтерского центра в Подольске, созданный для помощи горожанам при самоизоляции, начнет работу 26 марта, присоединиться могут все желающие, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

24 марта юные жители Подольска при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа создали волонтерский центр по помощи гражданам, находящимися в самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией.

«Оперативный штаб начнет функционировать 26 марта и будет находится на базе структурного подразделения молодежного центра «Максимум» (улица Ульяновых, дом №1) с 10:00 до 18:00. Присоединиться могут все желающие в возрасте от 18 до 50 лет. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8(496)750-04-93 написать в Директ-сообщения Instagram-аккаунта @kdm_podolsk или на электронную почту: volonter.podolsk@yandex.ru», - говорится в сообщении.

Также в оперативный штаб волонтерского центра могут обратиться горожане, нуждающиеся в помощи.