РИАМО - 25 мар.Парфюмерно-косметичсекое производство, расположенное в подмосковном городском округе Озеры, в четыре раза увеличило объем выпуска дезинфицирующих средств в связи с распространением коронавируса, сообщил в среду президент компании ООО «Эви Косметик Лаб» Игорь Баулин.
«До кризиса мы производили 50 тысяч изделий в одну смену. Сейчас мы работаем круглосуточно и производим в каждую из трех смен по 75 тысяч. То есть в четыре раза увеличили производительность. Пришлось остановить все другие производства, чтобы нарастить производство именно антисептическое», - сказал Баулин.
Во время осмотра предприятия министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова отметила, что завод работает на полную мощность. Кроме того, его руководство рассматривает возможность подключить к выпуску продукции дополнительное оборудование.
«Проблем с дезинфекторами нет. На Московский регион их точно хватит», - заявила Егорова.
Баулин добавил, что несмотря на широкую географию продаж и запросов на поставку антисептиков, прежде всего данным товаром будут обеспечены аптечные сети и лечебные учреждения в Подмосковье.
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