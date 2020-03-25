РИАМО - 25 мар. В Московской области с начала марта организовали постоянный мониторинг животных, у которых нет владельца, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Собакам, прошедшим карантин, обработку против паразитов, вакцинацию против бешенства и стерилизацию, вешают на ухо бирку.
Разин добавил, что ранее отлавливали безнадзорных животных только по жалобам граждан, от которых часто поступали недостоверные данные. Сейчас подсчеты, которые строго объективны, и весь комплекс мероприятий делает областная ветслужба.
По его словам, сотрудники объезжают закрепленные территории и фотографируют безнадзорных собак, далее формируют заявку на отлов через портал «Добродел». По заявке собаку забирают ловцы, после чего она проходит все спецпроцедуры.
На базе Минсельхозпрода Московской области и территориальных ветеринарных управлений создали более 50 мониторинговых групп.
Разин отметил, что эта работа необходима для профилактики распространения особо опасного заболевания – бешенства, а также для контроля численности бесхозных животных на территории Подмосковья.
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