РИАМО - 25 мар. В Московской области с начала марта организовали постоянный мониторинг животных, у которых нет владельца, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Главной задачей мониторинговых групп является обнаружение животных, не имеющих владельцев и направление информации для дальнейшего отлова, стерилизации и вакцинации таких животных подрядной организацией. С начала работы групп, то есть с начала марта, информация была направлена более чем по 100 адресам. Отловлено 63 собаки не имеющих хозяев», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Собакам, прошедшим карантин, обработку против паразитов, вакцинацию против бешенства и стерилизацию, вешают на ухо бирку.

Разин добавил, что ранее отлавливали безнадзорных животных только по жалобам граждан, от которых часто поступали недостоверные данные. Сейчас подсчеты, которые строго объективны, и весь комплекс мероприятий делает областная ветслужба.

По его словам, сотрудники объезжают закрепленные территории и фотографируют безнадзорных собак, далее формируют заявку на отлов через портал «Добродел». По заявке собаку забирают ловцы, после чего она проходит все спецпроцедуры.

На базе Минсельхозпрода Московской области и территориальных ветеринарных управлений создали более 50 мониторинговых групп.

Разин отметил, что эта работа необходима для профилактики распространения особо опасного заболевания – бешенства, а также для контроля численности бесхозных животных на территории Подмосковья.