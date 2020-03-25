РИАМО - 25 мар. В Москве количество пассажиров в городском общественном транспорте продолжает снижаться, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По данным на 10:00 среды, количество пассажиров в Московском метро снизилось на 44%, а в автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах – на 32%», — говорится в сообщении.

Пассажиропоток столичных электричек уменьшился на 32%, а автобусов, курсирующих между Москвой и Подмосковьем, – на 26%. Настолько же снизилось использование каршеринга в Москве.

Москвичи стали на 23% меньше пользоваться такси, а количество машин на дорогах снизилось на 4%, число ДТП уменьшилось на 27%.

А вот процент тех, кто едет на машине из области в Москву увеличился на 4%.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности: учебные учреждения перешли на дистанционный формат обучения, массовые мероприятия численностью более 50 человек отменены, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленных режим работы.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.

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