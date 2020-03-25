РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Сосудистые хирурги городской клинической больницы Мытищ спасли пациента от ампутации конечностей, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В ГКБ Мытищ направили 50-летнего пациента с начинающейся гангреной левой ноги из Ногинска. Во время обследования выяснилось, что раннее протезированные сосуды забились, а также кровообращение нарушено и в правой ноге. И пациент может потерять обе конечности. Было принято решение провести сложную операцию – аорто-бедренное шунтирование.

«Учитывая повторное оперативное вмешательство, операция длилась в течение семи часов. Это открытое хирургическое вмешательство, достаточно сложное, поскольку нам пришлось организовать повторный доступ в брюшную полость, отодвигая внутренние органы, и таким образом мы получили возможность доступа к сосудам на позвоночном столбе. Дойдя до них, закрепили искусственный сосуд - шунт. Его прикрепили так, чтобы кровь поступала в обе ноги, тем самым мы восстановили нормальный кровоток в артериях и сохранили обе ноги, и таким образом обеспечили качество жизни пациента. Практически мы перехитрили болезнь», - сказал сердечно-сосудистый хирург Михаил Пырля.

У пациента также выявили прогрессирующий сахарный диабет, атеросклероз сосудов. Еще в 2011, а позже и в 2015 году мужчина перенес две операции по улучшению кровообращения в левой ноге. Пациент Олег Беляев считает большой удачей, что попал именно к мытищинским сосудистым хирургам. Он обещает, что сейчас, когда благодаря профессионализму врачей удалось избежать ампутирования обеих конечностей, точно бросит курить и еще внимательнее будет относиться к своему здоровью.

«Большое спасибо врачам и медсестрам. Низкий поклон. Перед операцией врачи проделали большую диагностическую и подготовительную работу, разъяснили мне все риски. Конечно, было страшно, тем более я знал, что эта операция будет длиться не один час. Но благо все закончилось хорошо и я буду ходить. Да, придется отказаться от многих привычек, образа жизни, но главное сохранить здоровье», - сказал Беляев.

Эту непростую операцию провели сосудистые хирурги: заведующий отделением сосудистой хирургии Алексей Варин, врач-сердечно-сосудистые хирурги Михаил Пырля, Зафарджон Касымов, операционная медицинская сестра - Анна Можаева.