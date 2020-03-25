РИАМО - 25 мар. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 новых случаев - в Москве и шесть - в Подмосковье, общее число случаев заражения по России выросло до 658, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах», - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 495 до 658.

Все заболевшие ранее прибыли из стран, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Всех зараженных поместили в инфекционные боксы.

На данный момент установлены те, кто контактировал с инфицированными ранее. Их также отправят под медицинское наблюдение.

За последние сутки пять человек в Москве выздоровели. Еще по одному пациенту выписали в Нижегородской и Калиниградской областях. За весь период по России выписано 29 граждан.

Всем прибывшим из-за рубежа необходимо самоизолироваться на 14 дней, а при симптомах заболевания нужно сразу вызывать врача на дом.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 425 тысяч случаев заражения.

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