РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Библиотека МБУК «ЦБС имени А. Белого» в Балашихе объявила онлайн-голосование среди читателей на лучшую книгу о войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мероприятие проходит в рамках акции, приуроченной к 75-летию Победы. Отдать свой голос за понравившееся произведение можно в онлайн-режиме на сайте www.http://biblioteka-belogo.ru в рубрике «75 книг о войне», - говорится в сообщении.

Также на сайте для читателей доступны и другие онлайн-сервисы на время закрытия учреждения, которое приостановило прием посетителей в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.