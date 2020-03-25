РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Операторы системы-112 в Балашихе приняли и обработали порядка 10 тысяч вызовов от жителей с 16 по 23 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Система-112 предназначена для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с целью оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях.

«За минувшую неделю, с 16 по 23 марта, на единый номер спасения 112 Балашихи от жителей поступило около 10 тысяч вызовов. Система-112 городского округа Балашиха работала в штатном режиме. По статистике, из общего числа вызовов экстренных оперативных служб более 53% обращений пришлось на скорую медицинскую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составили около 19% обращений, службы пожарной охраны – 1,1%, аварийной газовой службы – 0,1%», – говорится в сообщении.

Система-112 в Балашихе была создана в 2015 году. Туда поступает свыше 80% всех вызовов экстренных оперативных служб округа.

Операторы системы-112 напоминают, что в любой экстренной ситуации необходимо звонить на единый номер службы спасения Московской области – 112.