РИАМО - 25 мар. В Москве запустили портал «Я дома», который объединяет благотворительные и волонтерские инициативы государства, некоммерческих организаций (НКО) и бизнеса, на нем есть онлайн-кинотеатры, вебинары и экскурсии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На портале можно узнать о бесплатных сервисах, а также возможностях взаимопомощи и поддержки москвичей старшего поколения. Там же выложили информацию о профилактике коронавируса, а в разделе для ответственных работодателей есть советы по организации удаленного доступа и обеспечению безопасности сотрудников.

«На нашем новом портале мы собрали более сотни добрых инициатив и создали платформу для взаимопомощи. Здесь есть большой блок для саморазвития, обучения и творчества, в котором каждый сможет найти для себя что-то полезное», — сказала пресс-секретарь столичного департамента труда и социальной защиты населения Наталья Цымбаленко.

Самые интересные бесплатные инициативы собрали в разделе «Мой дом — моя крепость», где пользователям доступны десятки ресурсов для самообразования и саморазвития, а также обучающие тренинги в режиме онлайн.

Также любой желающий может посмотреть бесплатно фильм в онлайн-кинотеатре, посетить библиотеки и виртуальные экскурсии московских музеев.

Блок «Стоп! Мошенничество» вместил в себя советы о том, как не стать жертвой мошенников, которые используют борьбу с коронавирусом в качестве способа проникнуть в дома москвичей или украсть их персональные данные.

В разделе «Ответственный работодатель» можно узнать ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации о том, как фирмы и организации могут позаботиться о своих сотрудниках и минимизировать экономические потери.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>