РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Водитель маршрутного такси №1222К на рейсе между Балашихой и Москвой перевозил слишком много пассажиров, нарушив правила, с водителем проведен дополнительный инструктаж после жалобы жителя городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался, что водитель межрегионального маршрута №1222К Балашиха (микрорайон Алексеевская Роща) – Москва (Щелковский автовокзал) набрал в маршрутное такси больше пассажиров, чем это положено по правилам эксплуатации технического средства. Мужчина попросил принять меры в отношении водителя. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело данное обращение.

«Данный маршрут обслуживает ООО «РАНД-ТРАНС». В ходе проведения проверки установлено, что с водителем, выполнявшим данный рейс, проведен дополнительный инструктаж о неукоснительном соблюдении правил перевозки пассажиров, норм вместимости. Перевозчику дано указание усилить контроль за оказанием качественных услуг по перевозке пассажиров», – подчеркивается в ответе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По вопросам перевозок пассажиров можно также обратиться по телефону в ООО «РАНД-ТРАНС»: 8(495)968-87-68, либо направить обращение на адрес электронной почты: info@rand-trans.ru.

ООО «РАНД-ТРАНС» приносит извинения за доставленные неудобства.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.