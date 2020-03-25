РИАМО - 25 мар. В подмосковной Электростали полицейские задержали женщину, которая напала на знакомого с ножом, мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 24 марта в 02:06 из своей квартиры по улице Южная, поселок Елизаветино в городском округе Электросталь бригада скорой помощи доставила и госпитализировала в больницу с проникающим колото-резаным ранением 39-летнего мужчину.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установили и доставили в УМВД женщину 1996 года рождения, которая причинила телесные повреждения потерпевшему около дома по месту ее проживания в ходе совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.