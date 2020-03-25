РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска стартовали монтажные работы на четырех памятных монументах воинской славы, завершить ремонт планируют к празднованию 75-летия Великой Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск продолжаются работы по ремонту четырех памятных монументов воинской славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В настоящее время ведутся активные работы по всем объектам, завершили работы по демонтажу, приступили к монтажным работам. Объем работы очень большой, сроки ограниченные. Территориальное управление администрации в ежедневном режиме контролирует работы», - говорится в сообщении.

Ремонтируют монумент «Скорбящая мать» на Октябрьской площади и саму площадь, памятный камень на улице Заводская, монумент Неизвестному солдату на улице Железнодорожная, памятный монумент на братской могиле.