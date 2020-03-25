РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

В среду отмечается день работника культуры Российской Федерации.

«Уважаемые работники культуры! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В мытищинских учреждениях культуры работают настоящие подвижники и энтузиасты. Своим трудом, мастерством и талантом вы создаете непреходящие ценности и пополняете сокровищницу культурных достижений России. Благодаря вам палитра культурной жизни городского округа Мытищи разнообразна и ярка», - написал Азаров.

Он отметил, что культура имеет большое значение для современного общества, это один из важнейших ресурсов воспитания человека, формирования его личности.

«Вы сохраняете уникальное культурное наследие и самобытные народные традиции, делаете досуг наших земляков интересным и познавательным, ведете просветительскую деятельность и способствуете развитию разных видов искусства. Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш созидательный труд, за бережное хранение и преумножение культурных ценностей! От всей души желаю вам профессиональных побед и творческого долголетия!» - добавил глава.