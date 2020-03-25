РИАМО-25 мар. В Государственную думу РФ внесли законопроект об ужесточении мер ответственности за нарушение карантина, поправки планируется внести в Уголовный Кодекс, сообщает kp.ru.

В случае принятия документа, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой смерть человека или создало угрозу массовых заболеваний, нарушителей начнут наказывать штрафом в размере до 2 миллионов рублей.

«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан», – сказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Суд может запретить нарушителю заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на протяжении от трех до пяти лет. Высшая мера наказания будет заключаться в лишении свободы на срок до семи лет. Ее планируют применять в отношении лиц, из-за которых погибли два и более человек.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент во всем мире зафиксировано свыше 424 тысяч случаев заражения.

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