РИАМО – 25 мар. Из-за эпидемиологической ситуации в стране будут отменены традиционные массовые флешмобы на улицах, но все желающие могут присоединиться к акции «Час Земли» в аккаунтах социальных сетей Всемирного фонда дикой природы, там будут проходить викторины, трансляции фильмов и многое другое, сообщил журналистам директор по коммуникациям WWF Юрий Сочнев.

«Акция состоится, несмотря на коронавирус. «Час Земли – 2020» проходит под девизом «Каждый может». Хотя и отменяются традиционные флешмобы на улицах, мы подготовили массу проектов, которые можно выполнить, не выходя из дома. Это викторины в соцсетях, трансляции фильмов и многое другое», - сказал Сочнев.

Он добавил, что онлайн-мероприятия будут проходить во всех социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и TikTok.

Акция «Час Земли» - это ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Жители в последнюю субботу марта на целый час гасят свет в своих домах, а на главных достопримечательностях городов выключают подсветку. Цель акции – привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

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