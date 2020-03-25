РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Около 640 работников культуры трудятся в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня (25 марта – ред.) свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. В Красногорске 344 культурно-досуговых формирования, в которых работают 637 человек. Каждый третий красногорец – активный участник культурной жизни округа», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что балетная школа «Вдохновение», хореографическое училище, Нахабинская школа искусств, хоровая школа «Алые паруса», Красногорская детская музыкальная школа имени Наседкина и другие коллективы регулярно выигрывают самые престижные международные и всероссийские конкурсы.

«Желаю всем профессиональным работникам сферы культуры и всем, кто занимается творчеством успехов и вдохновения», – добавила Хаймурзина.

Сюжет «Дом, где живет культура», посвященный работникам культуры Красногорска, вышел в среду в программе «Доброе утро» на Первом канале.

День работника культуры – профессиональный праздник работников культуры РФ, отмечается ежегодно 25 марта.