РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Подольский центр реабилитации животных «Юна» 28 и 29 марта проведет выставку-пристройство животных «Юна-Фест на диване» в режиме онлайн, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш самый любимый фестиваль «Юна-фест» переезжает в онлайн на экраны смартфонов\ноутбуков\телевизоров. Познакомим вас лично с самыми видными котиками и песелями «Юны», которые точно не оставят равнодушными, а наши зоопсихологи будут держать телефоны наготове, чтобы ответить на вопросы и записать на приватное рандеву с четвероногим. Готовьте ваши пальцы, чтобы ставить побольше лайков и телефоны, чтобы быстрее набрать номер и познакомиться с будущим питомцем», - говорится в сообщении.

Выставка-пристройство животных «Юна-Фест на диване» будет транслироваться в соцсети Instagram 28 и 29 марта.