РИАМО - 25 мар. Победителем 11824-го тиража государственной лотереи «Гослото «5 из 36» стал житель Московской области Роман Мурыгин, мужчина выиграл приз в размере 8 287 896 рублей, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

«У меня сильно чесалась левая ладонь. Я был уверен, что это еще один добрый знак. Когда проверил результаты розыгрыша и увидел сумму, меня как будто током прошибло. В тот момент я взбодрился, и это чувство еще долго не отпускало», – сказал Мурыгин.

Победитель является слесарем-испытателем космических аппаратов. Раз в неделю мужчина приобретает лотерейные билеты в «Связном», который расположен неподалеку от его дома. На выигрыш мужчина планирует приобрести новый автомобиль и поехать на нем к морю. Оставшиеся средства он планирует вложить в недвижимость.

«Отмечу, что наши клиенты регулярно становятся победителями государственной лотереи. Так, например, максимальный выигрыш по купленному в нашей сети билету составляет 128 миллионов рублей», – сказал вице-президент телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной» Максим Следков.