РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Рабочие заделали глубокую яму на внутриквартальном проезде одного из дворов в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму во дворе дома №29 по улице Пионерская. Он отметил, что в яме после дождя образовывается большая лужа.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ямочного ремонта на внутриквартальном проезде на Пионерской улице и сообщает, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены. Работы по заделке ям на межквартальном проезде дворовой территории будут выполнены до 31 июля», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.