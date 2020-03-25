РИАМО - 25 мар. Министерство обороны России ввело дополнительные меры профилактики коронавируса для участников парада на Красной площади в честь Победы, их осматривают врачи, а также у них измеряют температуру, для них отменили увольнения до юбилейной даты, пишет газета «Известия».

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев отметил, что действенные меры по борьбе с коронавирусом организовать в войсках несложно.

«Измерять температуру можно на утреннем осмотре, где проверяют внешний вид солдат, и затем дважды в день на построениях. Сейчас сложная ситуация. Переносить можно многие мероприятия, но не торжественную церемонию. Было бы странно, если бы вирус победил юбилейный парад», — сказал Перенджиев.

Для военнослужащих сейчас отменили увольнения. В скором времени военнослужащих ждут занятия в подмосковной Алабине, где расположен макет Красной площади. Там дежурят несколько постов медиков, перед тренировками всем участникам измерят температуру и проведут общий осмотр.

Врач-инфекционист Анна Орешкова подчеркнула, что ограничение контактов – это правильная мера, но только измерения температуры недостаточно, потому что на некоторых стадиях заболевания коронавирусной инфекцией повышенной температуры может не быть, поэтому врачам нужно быть внимательными при осмотрах и придавать значение даже малозаметным симптомам.

Пока случаев заражения коронавирусом личного состава Вооруженных сил не зафиксировано, возможно потому, что воинские части находятся далеко от крупных городов.

В предыдущие годы безопасность участников парада также была на особом контроле, чтобы избежать несчастных случаев за солдатами и курсантами в казармах следили офицеры. Если хоть один военнослужащий заболеет или по другим причинам не сможет участвовать в параде, то заменить его не сможет никто.

В этом году в параде Победы на Красной площади примут участие 15 тысяч военных и 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

Если пандемия не изменит планы, то главными гостями на параде будут ветераны, для которых готовят праздничную программу, рассчитанную на четыре дня.

За участие в параде военнослужащие получат памятную медаль от министерства обороны страны.

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