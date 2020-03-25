РИАМО - 25 мар. Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР выдвинул инициативу освободить россиян от оплаты коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
Власов также направил письмо с предложением главе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву.
«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает», — отмечается в письме.
Депутат отметил, что такие меры хотя бы частично помогут гражданам в сложной экономической ситуации. Мера должны действовать до окончания особого режима, который ввели из-за коронавируса.
Вспышка Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 424 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 18,5 тысячи заболевших, выздоровели более 109 тысяч пациентов.
В целях борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение с другими странами и въезд иностранцев. Всем, кто прибыл из-за рубежа, нужно соблюдать 14-дневный карантин, при недомоганиях вызывать врача на дом.
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