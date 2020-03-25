РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Мусор с контейнерной площадки на улице Садовой в селе Ильинское Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что контейнеры на площадке возле домов 3-3А переполнены.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 25 марта вывоз отходов осуществлен», - сообщил исполнительный директор организации Иван Козлов.

Он добавил, что согласно графику, твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, а раздельно накопленные отходы – раз в три дня.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - заключил Козлов.