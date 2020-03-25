РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Новый детский сад на 200 мест построят в микрорайоне 17-А городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского дошкольного образовательного учреждения на 200 мест. Объект будет возведен в составе ЖК «Новое Медведково» в микрорайоне 17-А города Мытищи. Застройщик ООО «Осенний квартал» осуществляет строительство детского образовательного учреждения за счет собственных средств.

«Согласно проекту, общая площадь трехэтажного здания детского сада составит 3,9 тысяч квадратных метров. В нем разместятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов, детских игровых и спортивных комплексов, мест для отдыха, пешеходных дорожек, озеленение. При входе в здание запроектирована площадка с навесом для хранения колясок и санок.

«При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм и озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников. В настоящий момент на объекте ведутся работы подготовительного периода. Первая плановая проверка намечена на 18 мая 2020 года. Плановое завершение строительства – первый квартал 2021 года», - заключается в материале.