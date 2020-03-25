РИАМО - 25 мар. Мужчина, который упал в Москву-реку на улице Крымский Вал, смог самостоятельно выбраться из воды, спасательная операция не проводилась, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Мужчина стоял на берегу и свалился в воду. Московская-городская поисково-спасательная служба на водных объектах выехала на место, но по прибытию мужчина самостоятельно выбрался из воды», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что спасательной операции не проводили.