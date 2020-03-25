РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил разработать новый проект благоустройства территории возле культурного центра «Дом офицеров» с возможностью установки новогодней ели, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации прошло совещание, посвященное благоустройству возле Дома офицеров.

«Необходимо разработать проект благоустройства, который предусматривает возможность установки новогодней ели. При этом она не должна будет мешать проходу жителей», - сказал Ружицкий.

Проект благоустройства включает в себя установку современных скамеек, освещение, также будут высажены деревья.