РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Отделение онкологии городской клинической больницы Мытищ временно переместили в хирургический корпус урологического отделения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Отделение онкологии из терапевтического корпуса №3 временно переехало в хирургический корпус в урологическое отделение, расположенное на 5 этаже. Оформление первичной медицинской документации осуществляется на 5 этаже, вход через центральный вход хирургического корпуса. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

В связи с ограничительными мероприятиями, введенными в соответствии с «Постановлением главного санитарного врача по Московской области № 9» от 15 марта, все входы и въезды на территорию больницы закрыты. Пройти на территорию МГКБ можно только через центральный контрольно-пропускной пункт.