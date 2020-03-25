РИАМО - 25 мар. Семейный онлайн-турнир по шахматам пройдет в рамках столичного проекта «Спортивные субботы» 28 марта, для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе до 27 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы стараемся проводить как можно больше дистанционных мероприятий в период, когда школьники сидят по домам. Изначально запланированное число регистраций было увеличено до 300, ведь желающих стало значительно больше», - сказал директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Матвей Говорущенко.

Он добавил, что шахматы прекрасно развивают ребенка, учат мыслить логически и быстро принимать взвешенные решения. Кроме того, дети будут играть вместе со своими родителями, что поможет им сплотиться и стать настоящей командой.

Мастер спорта по шахматам Сергей Абрамов и кандидат в мастера спорта Александр Журавлев будет контролировать матч. В день проведения турнира до 15:50 участникам нужно будет зайти на сайт и ввести персональный логин. Участники сыграют три партии по семь минут с двумя дополнительными секундами на ход.

Зрители у турнира тоже будут, они понаблюдают на сайте соревнований. По итогам двух турниров считается сумма зачетных очков школьника и взрослого члена семьи.