РИАМО - 25 мар. На сегодняшний день прорабатывается возможность проведения заседаний Московской городской думы дистанционно, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сейчас детально прорабатываются все технические и юридические возможности для проведения заседаний комиссий в дистанционном режиме, а также самого заседания городской думы», - сказал Шапошников.

По его словам, законотворческая деятельность парламента не должна останавливаться, несмотря на эпидемиологическую ситуацию и введение повышенной готовности из-за коронавируса.

Он отметил, что на данный момент все депутаты Мосгордумы работают удаленно, также они проводят прием горожан дистанционно.

Шапошников добавил, что уже начали тестировать систему, позволяющую провести заседание комиссий думы и самого городского парламента дистанционно.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 423 тысяч случаев заражения. В России число заболевших достигло 495 человек. В Москве выявлено 290 случаев заболевания.

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