РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В подмосковной Балашихе сделали выговор водителю маршрутки №11К на рейсе между платформой Заря - Балашиха-3 - микрорайоном Алексеевская роща - Балашиха-1 за нарушение правил дорожного движения и некорректное общение с пассажирами, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на портале, что водитель муниципального маршрута №11к во время перевозки пассажиров разгонялся и резко тормозил. Он отметил, что на просьбы и пожелания людей не набирать большую скорость, где не положено ехать более 40 километров в час, он стал хамски отвечать пассажирам. Житель попросил принять меры и убрать данного водителя с рейса.

«Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение. Указанный маршрут обслуживает ООО «ВостокАвто». По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что для водителей и кондукторов проведен дополнительный инструктаж о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и вежливого и корректного общения с пассажирами.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.