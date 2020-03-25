РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Качество уборки в подъездах домов в Котельниках начали проверять с использованием мобильного приложения Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«С 24 марта на территории Котельников для управляющих организаций запущен процесс формирования заданий по проведению осмотров мест общего пользования многоквартирных домов с использованием мобильного приложения Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области с целью выявления качества уборки и неисправности осветительных приборов в подъездах домов МО», - говорится в сообщении.

Также в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ЕГИС ОКНД добавлен вопрос о проведении санитарной обработки МОП МКД, то есть всю площадь дома, исключая квартиры. В чек-лист по проведению осмотров МКД входят следующие вопросы: проведение санитарной обработки МОП в целях профилактики коронавируса - фото графика проведения дезинфекции, на котором указан номер дома, подъезда и стоит отметка о проведении дезинфекции, а также фото первого этажа; фото поверхности пола и стен лифта; фото поверхности пола и стен МОП 1 этажа; повреждение целостности/отсутствие светильников, лампочек на входной группе; освещение в лифте; повреждение целостности/отсутствие светильников, лампочек в МОП подъезда на 1 этаже.

«Учитывая, что в городском округе Котельники 568 подъездов, можно представить какой большой объем работ по ежедневной санитарной обработке МОП МКД с последующей фиксацией выполненных работ в мобильном приложении ЕГИС ОКДН, необходимо выполнять управляющим организациям города. Однако, это необходимая мера направлена на профилактику и недопущение распространения коронавирусной инфекции для жителей города. Сегодня заместитель главы администрации Виктор Семин провел совещание с руководителями управляющих организаций и лицами, ответственными за работу в ЕГИС ОКДН, на котором были обсуждены вопросы по работе в мобильном приложении и определены пути их решения», - завершается в сообщении.