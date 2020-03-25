РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Предприятие «Метровагонмаш» городского округа Мытищи осуществит техобслуживание дизель-поездов республики Сербия, сообщается на сайте администрации горокруга.

Завод «Метровагонмаш», входящий в состав «Трансмашхолдинга», будет осуществлять постгарантийное обслуживание дизель-поездов ДП-С, изготовленных для республики Сербия в период 2011-2016 годов.

«Договор заключен между АО «Метровагонмаш» и АО местным пассажирским перевозчиком «Сербия Поезд». Срок действия соглашения - 2 года. Диагностику и работы по обслуживанию будут выполнять специалисты МВМ, работающие на территории Сербии. Заключение договора позволит повысить техническую готовность парка дизель-поездов ДП-С и обеспечить проведение своевременного техобслуживания подвижного состава в постгарантийный период», - говорится в сообщении.

Дизель-поезд ДП-С (сербское обозначение – ЖС серия 711) разработали после победы «Метровагонмаша» в международном тендере, организованном АО «Сербия Поезд». Поезда состоят из двух головных секций, при эксплуатации по системе многих единиц – из четырех, конструкционная скорость поезда составляет 120 км/ч.

«Для АО «Сербия Поезд» в период 2011-2016 годов изготовили 39 дизель-поездов. Метровагонмаш организовал обучение персонала, поставку запасных частей и оборудования, гарантийное обслуживание с консультативной поддержкой, в том числе предполагающей командирование по требованию заказчика заводских специалистов в эксплуатационное депо. Подвижной состав Трансмашхолдинга составляет порядка 30% парка пассажирских поездов Сербии», - отмечается в материале.

На сайте уточняется, что общее количество пассажирских сидений в двухвагонном поезде – 120. Салон поезда оборудован системами отопления, кондиционирования и вентиляции, визуального и звукового оповещения, пожаротушения и видеонаблюдения. Над дверью входа в кабину и над межвагонным переходом расположены информационные светодиодные табло с бегущей строкой для отображения маршрута и прочих объявлений.

«Кабина машиниста оснащена вентиляцией, системами отопления и кондиционирования, панелями контроля защиты дизель-поезда. На пульте управления размещены системы контроля движения и основных эксплуатационных характеристик. ДП-С комплектуется современными двухосными моторными и немоторными тележками с двухступенчатым рессорным подвешиванием. Корпус вагона имеет специальное покрытие «антиграффити», позволяющее удалять нанесенные надписи и рисунки», - заключается в материале.