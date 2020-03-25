РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В среду в подмосковных Люберцах прошел первый рейд по выявлению таксистов, не имеющих средств дезинфекции в автомобиле, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Рейд прошел на Волковской улице, в нем приняли участие сотрудники администрации и инспекторы ГИБДД.

«Рейд прошел в рамках постановления губернатора Московской области против распространения коронавируса на территории региона. Проверяли водителей легковых такси на наличие в салоне средств для дезинфекции подвижного состава», - сказал заместитель начальника управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета Александр Бобылев.

Он добавил, что также проверяли наличие масок и перчаток. Данные по нарушителям передадут в штаб министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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