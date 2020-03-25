РИАМО – 25 мар. РЖД приостановила курсирование некоторых направлений поездов по стране из-за снижения спроса на фоне вспышки коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также в компании приняли решение об изменении периодичности некоторых оставшихся рейсов.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», — говорится в сообщении.

Пассажирам вернут деньги за билеты или предложат воспользоваться другими поездами.

В РЖД уточнили, что изменения коснутся только тех маршрутов, у которых есть альтернатива. Такие нововведения будут действовать с конца марта по конец мая.

В частности, речь идет о таких маршрутах, как Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев.

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