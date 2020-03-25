РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В микрорайоне Климовск Подольска огнеборцы ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома, эвакуировали 4 людей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В Климовске на улице Ленина, 6А в пятиэтажном доме жители почувствовали запах дыма из подвала и вызвали пожарных. Большинство жителей покинули квартиры самостоятельно, троих взрослых и одного ребенка эвакуировали по лестничным маршам огнеборцы. В 9:18 ликвидировали открытое горение. Пожар локализовали на площади 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По его словам, в 10:39 ликвидировали последствия пожара.

На тушение пожара было привлечено пять автоцистерн, один подъемный механизм и звено газодымозащитников.