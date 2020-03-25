РИАМО - 25 мар. За неделю в столичной подземке провели дезинфекцию 150 километров тоннелей с помощью промывочных машин, по ночам перегоны между станциями обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Каждую ночь в тоннелях Московского метрополитена распыляют более 90 тонн обеззараживающего состава, рекомендованного Роспотребнадзором. До конца месяца и в апреле будет проведена дезинфекция 600 километров, а также 108 тупиков и 33 соединительных веток», – сказал первый заместитель начальника метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Используемое средство предназначается также для использования в лечебно-профилактических организациях для обеззараживания, в том числе, хирургических и стоматологических инструментов.

Вагоны и станции также дезинфицируются. Подвижной состав проходит ежедневную уборку и мойку, в том числе со специальными дезинфицирующими средствами.

Особое внимание уделяют всем элементам, к которым прикасаются пассажиры (ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов). Сотрудники клининговой службы дезинфицируют их чаще - один раз в 1,5-2 часа. Автоматы по продаже билетов обеззараживают один раз в час.

Дезинфекция тоннелей началась 19 марта. Каждая из девяти специальных машин движется со скоростью не быстрее 5 километров в час для качественной обработки поверхностей. За неделю были обеззаражены 95 перегонов большинства линий подземки, 18 тупиков и семь соединительных веток.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 423 тысяч случаев заражения. В России число заболевших достигло 495 человек. В Москве выявлено 290 случаев заболевания.

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