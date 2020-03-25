РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья 27 марта проведут в Подольске прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации округа.

«В пятницу, 27 марта, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи с 10:00 до 13:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.